В Пронске сняли закат «со шлейфом»

Жители Пронска наблюдали на закате солнце «со шлейфом». Необычное явление можно было увидеть в пятницу, 17 февраля. Фото местного жителя опубликовано на сайте ИД «Пресса».

Жители Пронска наблюдали на закате солнце «со шлейфом». Необычное явление можно было увидеть в пятницу, 17 февраля. Фото местного жителя опубликовано на сайте ИД «Пресса».

"На улице Нагорной вид с пронского холма всегда прекрасный. Но этим вечером закат был каким-то особенным: солнце менялось на глазах. Я не мог отвести взгляд от неба, когда вслед за солнцем появился шлейф. Хорошо, что на телефон успел запечатлеть все меняющиеся картины заката", — рассказал автор снимков Александр Клещин.