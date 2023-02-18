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В Москве мужчина до смерти забил приятеля ракушкой
Москвич избил до смерти ракушкой товарища, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Москвич избил до смерти ракушкой товарища, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Убийство произошло днем в четверг, 16 февраля. Гость пришел к хозяину квартиры, через какое-то время между ними возник конфликт, и последний стал избивать приятеля руками, ногами и интерьерной ракушкой. Мужчина получил около 15 ударов и скончался на месте.

Вечером хозяин квартиры сообщил о случившемся. По его словам, гость пришел к нему вместе с незнакомцем и предложил выпить, но он отказался и ушел спать. Позже он обнаружил труп. Впоследствии мужчина признался, что сам убил гостя.

По предварительным данным, жертва умерла от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг. Также зафиксированы переломы ребер и скуловых костей, гематомы и раны.

Злоумышленника задержали.