В Москве мусоровоз переехал 84-летнего мужчину
В Москве водитель мусоровоза сбил 84-летнего пенсионера. Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили в столичном дептрансе.
В Москве водитель мусоровоза сбил 84-летнего пенсионера. Мужчина скончался на месте от полученных травм,
Трагедия произошла утром в субботу, 18 февраля, во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской. ДТП попало на видео.
43-летний водитель мусоровоза сдавал назад и переехал пешехода, не заметив его.
Московская прокуратура проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.