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В Москве мусоровоз переехал 84-летнего мужчину
В Москве водитель мусоровоза сбил 84-летнего пенсионера. Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили в столичном дептрансе.

В Москве водитель мусоровоза сбил 84-летнего пенсионера. Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили в столичном дептрансе.

Трагедия произошла утром в субботу, 18 февраля, во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской. ДТП попало на видео.

43-летний водитель мусоровоза сдавал назад и переехал пешехода, не заметив его.

Московская прокуратура проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.