В ЛНР в ходе штурма ликвидировали украинскую женщину-снайпера

Женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях на стороне Украины, ликвидировали в ЛНР. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ, сообщает РИА Новости.

Женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях на стороне Украины, ликвидировали в ЛНР. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ, сообщает РИА Новости .

По его словам, задачу выполнили российские снайперы во время штурма.

«Непосредственно недавно был штурм позиций, в ходе штурма была обнаружена снайперская пара… Нашими снайперами она была ликвидирована», — рассказал командир.

Он отметил, что снайпером была женщина примерно 35 лет.