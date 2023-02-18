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В ЛНР в ходе штурма ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях на стороне Украины, ликвидировали в ЛНР. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ, сообщает РИА Новости.

Женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях на стороне Украины, ликвидировали в ЛНР. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ, сообщает РИА Новости.

По его словам, задачу выполнили российские снайперы во время штурма.

«Непосредственно недавно был штурм позиций, в ходе штурма была обнаружена снайперская пара… Нашими снайперами она была ликвидирована», — рассказал командир.

Он отметил, что снайпером была женщина примерно 35 лет.