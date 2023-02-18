В Дашково-Песочне ночью сгорела легковушка

В Рязани на улице Новоселов в ночь на субботу, 18 февраля, загорелась легковушка. Сообщение о пожаре поступило в 3:44, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани на улице Новоселов в ночь на субботу, 18 февраля, загорелась легковушка. Сообщение о пожаре поступило в 3:44, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 3:55 возгорание локализовали. В 4:05 пожар ликвидировали на площади 3 квадратных метра.

Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причина случившегося и ущерб.

На место выезжали две единицы техники и семь человек.