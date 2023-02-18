В Бурятии в ДТП подросток и юноша погибли при столкновении легковушки с забором

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии в ночь на субботу, 18 февраля, два человека погибли в серьезной аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии в ночь на субботу, 18 февраля, два человека погибли в серьезной аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Toyota Crown под управлением 20-летнего водителя влетела в дорожное ограждение. В результате столкновения забор протаранил машину.

Погибли двое пассажиров иномарки, которым было 17 и 19 лет.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.