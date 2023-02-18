Рязанцы поддержали строительство дороги и разворотного круга в поселке Качево

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями Качево и Мордасово и обсудила с ними вопрос ремонта дороги. В этих поселках люди ждут решения проблемы почти 30 лет, в этом году губернатор Павел Малков выделил деньги на дорогу, сообщила Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями Качево и Мордасово и обсудила с ними вопрос ремонта дороги. В этих поселках люди ждут решения проблемы почти 30 лет, в этом году губернатор Павел Малков выделил деньги на дорогу, сообщила Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

"Условия непростые — существующая дорога на некоторых участках узкая, проходит через частный сектор, есть овраг. Проектом запланировано обустройство дороги протяженностью 2.8 км. Будет выполнен ремонт проезжей части, устройство тротуаров, замена и установка бортовых камней, устройство пяти пешеходных переходов, нового уличного освещения, расширение плотины с мостиком. По новой благоустроенной дороге планируется пустить общественный транспорт, в том числе и школьный автобус, для этого в поселке Качево будет сделан разворотный круг. В соответствии с заключением проектировщиков место для него есть на одном участке. Но для строительства потребуется снос деревьев. Все необходимые разрешения подрядчик получил, готов приступить к выполнению контракта. При строительстве дороги возможны затруднения с проездом примерно в течение двух недель, когда работы выйдут на определенный этап", — сообщается в посте.

Все эти вопросы вместе с подрядчиком, депутатом областной думы Андреем Глазуновым и сотрудниками управления благоустройства обсудили с жителями, посмотрели проект и все обговорили. Собравшиеся поддержали строительство разворотного круга в Качево в запланированном месте.

По графику работы войдут в активную стадию в мае. Контролировать их будут как сами жители, так и представители депутатского корпуса и специалисты из администрации, добавила Сорокина.