Рязанца приговорили к 4,5 годам колонии за закладку наркотиков

В Рязани 19-летнего молодого человека приговорили к реальному сроку лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязани 19-летнего молодого человека приговорили к реальному сроку лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков посредством интернета группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что с февраля по август 2022 года молодой человек вступил в состав группировки, сбывающей синтетические наркотики на территории России. Роль рязанца заключалась в том, чтобы забирать оптовые партии, расфасовывать их на мелкие и закладывать в различных местах города.

Сотрудники УМВД в августе 2022 года задержали молодого человека. В тайниках-закладках, указанных задержанным, а также в его квартире нашли и изъяли более 33 граммов синтетического наркотика, а также материал для его расфасовки. Рязанец признал вину в полном объеме и активно сотрудничал со следствием.

Суд дал рязанцу 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.