Под Угледаром ВСУ применили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом

ВСУ применили под Угледаром боеприпас с неустановленным отравляющим веществом. Фото опубликовало РИА Новости.

ВСУ применили под Угледаром боеприпас с неустановленным отравляющим веществом. Фото опубликовало РИА Новости.

Боеприпас сбросили на позиции российских войск под селом Урожайное и Великая Новоселовка на Угледарском направлении.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — рассказал военный.

Он добавил, что заряд сдетонировал, двое бойцов в зоне его поражения получили ожоги легких. Также у них наблюдаются признаки отравления — рвота и раздражение слизистых. Остатки боеприпасов направили на экспертизу.