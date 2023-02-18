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Под Угледаром ВСУ применили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом
ВСУ применили под Угледаром боеприпас с неустановленным отравляющим веществом. Фото опубликовало РИА Новости.

ВСУ применили под Угледаром боеприпас с неустановленным отравляющим веществом. Фото опубликовало РИА Новости.

Боеприпас сбросили на позиции российских войск под селом Урожайное и Великая Новоселовка на Угледарском направлении.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — рассказал военный.

Он добавил, что заряд сдетонировал, двое бойцов в зоне его поражения получили ожоги легких. Также у них наблюдаются признаки отравления — рвота и раздражение слизистых. Остатки боеприпасов направили на экспертизу.