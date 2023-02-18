Нейросеть нарисовала Рязань в образе девушки
Нейросеть Midjourney сгенерировала несколько российских городов в виде героев фэнтези. Рязань также представлена в подборке, сообщают «Бренды России».
Нейросеть Midjourney сгенерировала несколько российских городов в виде героев фэнтези. Рязань также представлена в подборке, сообщают
Искусственный интеллект представил Рязань в образе девушки в доспехах и с золотыми волосами.
Нейросеть создал ученый Дэвид Хольц, выпускник факультета прикладной математики Университета Северной Каролины. Она генерирует изображения на основе текстового описания.