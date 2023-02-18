На улице Радищева перекрыли движение из-за ремонта водопровода

В связи с ремонтом водопровода по улице Радищева в районе дома 21а в субботу, 18 февраля, с 15:00 до 23:00 будет перекрыто движение транспорта от перекрестка с улицы Есенина до Введенской.

В связи с ремонтом водопровода по улице Радищева в районе дома 21а в субботу, 18 февраля, с 15:00 до 23:00 будет перекрыто движение транспорта от перекрестка с улицы Есенина до Введенской.

На это время установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ будут огорожены.

Администрация города просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.