Минобороны: российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области

Подразделения «Западной» группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили Гряниковку в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Подразделения «Западной» группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили Гряниковку в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Также ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии противника поразили в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области, добавили в ведомстве.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 80 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» ударила по украинским подразделениям в ЛНР.