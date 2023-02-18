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Мэрия прокомментировала закрытие мини-рынка в Канищеве
В рязанской мэрии объяснили, почему убрали торговую точку сельхозпродукции в Канищеве. Комментарий пресс-службы опубликован в соцсетях в ответ на пост о недовольстве местных жителей по этому поводу.

В рязанской мэрии объяснили, почему убрали торговую точку сельхозпродукции в Канищеве. Комментарий пресс-службы опубликован в соцсетях в ответ на пост о недовольстве местных жителей по этому поводу.

«Для реализации излишков выращенной плодоовощной продукции еженедельно по субботам проводятся ярмарки выходного дня. Кроме того, жители, ведущие личные подсобные хозяйства могут ежедневно торговать на определенных администрацией площадках. Площадка на пересечении улиц Интернациональной и Станкозаводской, к сожалению, активно использовалась под несанкционированную торговлю, в том числе непродовольственными товарами и товарами, непроизводящимися на территории Рязанской области. На зимний и весенний период 2023 года ее исключили из перечня», — пояснили в администрации.

Также добавляется, что жители, ведущие личное подсобное хозяйство в близлежащих поселках, могут реализовать свою продукцию рядом с ТЦ «Кит», где располагается территория ярмарки выходного дня.

Функционирование площадки на пересечении Интернациональной и Станкозаводской на летний и осенний период в мэрии пообещали рассмотреть дополнительно.