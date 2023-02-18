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Госсекретарь США Блинкен заявил об отсутствии сомнений в победе Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у страны нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у страны нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины», — отметил Блинкен на Мюнхенской конференции.

Госсекретарь добавил, что украинцы сражаются «за свою страну, за свою будущее, за свою землю».

Также Блинкен призвал с большой осторожностью относиться к предложениям немедленного прекращения огня. По его мнению, это может вызвать начало «замороженного конфликта» или дать России время подготовиться к новому этапу противостояния.

«Предложения о перемирии могут выглядеть очень привлекательно. Кто не хочет, чтобы пушки замолчали? Но нам нужно с невероятной осторожностью отнестись к ловушкам, которые там могут быть расставлены», — отметил Блинкен.

Он добавил, что «справедливый и прочный» мир не может закреплять территориальные потери Украины и должен обеспечить стране возможность для сдерживания России.