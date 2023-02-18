Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 40 тысяч

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 40 642 человек. Об этом заявил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер, сообщает РИА Новости.

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 40 642 человек. Об этом заявил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер, сообщает РИА Новости.

Пострадали 108 068 жителей, свыше 430 тысяч человек вывезли из зоны бедствия в другие регионы.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 регионах страны и соседних государствах, включая Сирию.