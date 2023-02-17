Зеленский заявил о начавшемся наступлении России

Президент Украины отметил, что атаки происходят с нескольких направлений, но не уточнил с каких именно.

Владимир Зеленский заявил о начавшемся наступлении России. Об этом президент Украины сообщил в интервью BBC News, пишет газета «Ведомости».

Зеленский отметил, что атаки происходят с нескольких направлений, но не уточнил с каких именно. Ранее он сообщал, что наиболее напряженная ситуация сложилась в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара.

По словам президента, ситуацию помогут решить только поставки оружия. Он призвал ускорить поставки военной помощи и отметил, что «оружие — единственный язык, который понимает Россия».

Ранее Зеленский исключил «территориальную сделку» при переговорах с Россией.