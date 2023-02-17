ВСУ снова обстреляли два приграничных села в Курской области

Речь идет о двух приграничных селах в Суджанском районе − Горналь и Гуево, сообщил губернатор Роман Старовойт.

ВСУ снова обстреляли два приграничных села в Курской области. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Речь идет о двух приграничных селах в Суджанском районе — Горналь и Гуево. Численность населениях обоих составляет около тысячи человек.

«В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется нашими военными», — сообщил губернатор.