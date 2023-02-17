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Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ при наступлении на донецком направлении

Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ при наступлении на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии южной группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20», — отметил он.

Также ВС РФ уничтожили склад 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.