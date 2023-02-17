В США сообщили о введении «масштабного» пакета санкций против России с 24 февраля

Санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала масштабный пакет санкций против России на 24 февраля. Об этом она заявила на специальном брифинге, пишет РИА Новости.

По словам Нуланд, помимо США к санкциям присоединятся и их партнеры по G7. Ограничения введут и в тех сферах, где ранее США их уже вводили. Так, санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит десятый пакет санкций против российского фонда национального благосостояния и нескольких банков. Но позже стало известно, что его не удалось согласовать. Спорным моментом стал синтетический каучук, ограничения импорта которого не поддержали Италия и Германия.