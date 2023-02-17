Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
-5°
Сбт, 18
-6°
Вск, 19
-3°
ЦБ USD 74.76 0.55 17/02
ЦБ EUR 79.98 0.41 17/02
Нал. USD 75.51 / 78 17/02 08:00
Нал. EUR 79.81 / 78 17/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани открылся первый офис «Цифра банк»
17 января в Рязани состоялось открытие первого в городе...
Вчера 14:16
1 221
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
7 713
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
6 470
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
9 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В США сообщили о введении «масштабного» пакета санкций против России с 24 февраля
Санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала масштабный пакет санкций против России на 24 февраля. Об этом она заявила на специальном брифинге, пишет РИА Новости.

По словам Нуланд, помимо США к санкциям присоединятся и их партнеры по G7. Ограничения введут и в тех сферах, где ранее США их уже вводили. Так, санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит десятый пакет санкций против российского фонда национального благосостояния и нескольких банков. Но позже стало известно, что его не удалось согласовать. Спорным моментом стал синтетический каучук, ограничения импорта которого не поддержали Италия и Германия.