В Спас-Клепиках сотрудники ДПС остановили водителя «без прав»
Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Спас-Клепиках поймали водителя «без прав». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Нарушителя заметили сотрудники ДПС. Они остановили автомобиль «Нива» для проверки документов водителя. При общении с 25-летним водителем выяснилось, что у него нет права управления транспортным средством.
Мужчину отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. Ему грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.