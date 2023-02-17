В Спас-Клепиках сотрудники ДПС остановили водителя «без прав»

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Спас-Клепиках поймали водителя «без прав». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили сотрудники ДПС. Они остановили автомобиль «Нива» для проверки документов водителя. При общении с 25-летним водителем выяснилось, что у него нет права управления транспортным средством.

Мужчину отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. Ему грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.