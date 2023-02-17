В Саратовской области 54-летний мужчина зарезал мать и лег спать

В Саратовской области 54-летний мужчина зарезал мать и лег спать. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление следкома.

Установлено, что трагедия случилась в ночь на 15 февраля в доме в селе Лопуховка Аткарского района. Тогда 54-летний сын поссорился со своей 73-летней матерью. Во время конфликта он схватил нож и ударил пенсионерку в шею. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого мужчина лег спать. Проснувшись, он увидел, что женщина мертва и вызвал полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.