В рязанском лицее № 4 охранник сломал руку при задержании курьера

В лицее № 4 в Рязани охранник сломал руку при задержании курьера. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

Уточняется, что в учебное заведение вызвали полицию и Росгвардию. Выяснилось, что мужчина принес в школу документы. Курьера увезли в участок.

«Несмотря на сломанную конечность, школьный секьюрити умудрился вызвать в лицей и полицию и Росгвардию. В итоге чужака поймали — им оказался курьер», — сообщили в Telegram-канале.