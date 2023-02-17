В рязанском колледже мошенница, под предлогом продажи дорогостоящей техники, похитила у родителей более 1,5 млн рублей

Мошенница под предлогом продажи дорогостоящей техники и деликатесов похитила у родителей учащихся в рязанском колледже более 1,5 млн рублей. Об этом РЗН. инфо сообщили пострадавшие родители.

По словам одной из родительниц, в сентябре 2022 года в родительский комитет вступила 35-летняя рязанка, у которой ребенок учился в железнодорожном колледже. Она втерлась в доверие к родителям и начала предлагать приобрести дорогостоящую технику (айфоны, макбуки, квадроциклы, телевизоры и холодильники), а также деликатесы (икру, крабов, лососевую рыбу) по привлекательным ценам.

«Она вступила в родительский комитет и представилась руководителем ресторанного бизнеса в Москве. Начала предлагать нам приобрести технику и деликатесы дешевле, чем в магазинах. Мы не додумались проверить ее прежде, чем заказывать и отдавать крупные суммы денег», — рассказала женщина.

Как поделились рязанцы, женщина с сентября по ноябрь 2022 года все время переносила даты доставки, а потом откладывала возврат денег. Из переписки, которую редакции РЗН. инфо предоставили родители, видно, что мошенница манипулирует то состоянием здоровья, то проблемами с доставкой, при этом постоянно клянется и объясняет, почему так выходит. В итоге, свои покупки, как и деньги, рязанцы так и не увидели.

«Нами было написано три заявления в полицию Железнодорожного района. Никакой реакции не последовало. Позже написали заявления в полицию Московского района и начали хоть что-то делать. Сейчас уже подаем в суд на нее», — поделилась одна из родительниц.

Также родители писали жалобу в прокуратуру Рязанской области о неполной проверке и неправомерном отказе в возбуждении уголовного дела. В надзорном органе отправляли дело на доработку в РОВД.

«В РОВД проходит срок, они копируют одну и ту же информацию и отправляют нам, что отказывают возбуждать уголовное дело. Однажды даже скопировали со старыми датами», — отметила рязанка.

По словам родителей учащихся в колледже, уже четверо из них подали в суд. Они добавили, что продажей дорогостоящей техники и деликатесов по привлекательной цене она «промышляет» с 2017 года, поэтому пострадавшие есть и среди других рязанцев.

«Мы собираемся теперь писать заявления и жалобы в Москву, а также придать огласке данную ситуацию на „Первом канале“. Надеемся найти еще пострадавших от ее рук», — отметила пострадавшая родительница.

Судя по данным сайта ФССП, на 35-летнюю рязанку заведено пять исполнительных производств на общую сумму более 5 млн рублей, а также с нее пытаются взыскать задолженность по кредитам и коммунальным платежам.