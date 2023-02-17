В рязанском «Фотодоме» открылась выставка «Книга художника»

Об этом сообщила пресс-служба музейно-выставочного центра.

В рязанском «Фотодоме» открылась выставка «Книга художника». Об этом сообщила пресс-служба музейно-выставочного центра.

Выставка состоялась в четверг, 16 февраля. Это коллективная экспозиция работ 14 авторов, в их числе Надежда Блинова, Роман Багров, Настя Аверочкина, Сережа Адамов, Максимильян Пресняков, Леонид Агальцов, Дарья Перова, Ольга Джафарова, Александр Акинин, Инна Дрозд, Вилли Мельников, Ника Георгиева и Саша Ладыгина.

В экспозицию вошли более 20 авторских книг разного формата, от кодекса до инсталляции.

По словам куратора выставки, директора «Фотодома» Виктории Филипповой, «Книга художника» интересна тем, что является жанром синтетическим, а благодаря взаимодействию с современными художественными практиками, может быть и скульптурой, и объектом, и перфомансом. Кроме того, ее синтетичность позволяет сделать высказывание художника более ярким".

Выставка продлится до 4 марта (ул. Почтовая, 58), вход свободный.

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