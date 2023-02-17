В Рязанской области ищут очевидцев аварии с четырьмя пострадавшими

ДТП произошло 29 октября в 09:45 в Клепиковском районе.

В Рязанской области ищут очевидцев аварии с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 29 октября в 09:45 в Клепиковском районе. На 460 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись Niva Chevrolet под управлением 75-летнего водителя и Lada Samara, за рулем которой был 18-летний житель села Криуши.

В аварии получили травмы водители обеих машин, а также две 10-летние пассажирки Lada. Пострадавшим оказали медпомощь.

Свидетелей ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.