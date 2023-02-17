В Рязанской области 18 февраля ожидаются небольшой снег и гололедица
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Рязанцам рассказали о погоде на субботу, 18 февраля. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха по области составит -12, -7 градусов. Осадков не ожидается. Днем столбики термометра покажут отметки -8, — 3 градуса. Возможны местами небольшой снег и гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.