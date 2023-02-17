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В рязанской мэрии отказались предоставить информацию о погибшем в Турции ученике школы № 1
Ранее в администрации готовы были организовать встречу с учителями и попросили выслать примерные вопросы для беседы, но в итоге отказали.

В рязанской мэрии отказались предоставить информацию о погибшем в Турции ученике школы № 1. Об этом пишет «КП-Рязань».

В ответ на запрос издания в мэрии сообщили, что для предоставления информации о ребенке необходимо согласие родственников, но это невозможно, так как отец мальчика проживает не на территории России. Также в горадминистрации сообщили, что учителя школы от интервью отказались.

Уточняется, что ранее в мэрии готовы были организовать встречу и попросили выслать примерные вопросы для беседы, но в итоге отказали.

Напомним, 11 февраля на сайте школы № 1 появилась информация о гибели ученика седьмого класса вместе с матерью во время землетрясения в Турции. Там он находился на лечении.

Позже с сайта образовательного учреждения информация удалили.