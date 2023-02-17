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В Рязани задержали рецидивиста-наркозакладчика
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В Рязани задержали рецидивиста-наркозакладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Октябрьском городке патрульные полицейские обратили внимание на подозрительных мужчину и женщину. Их поведение показлось странным, а внешность мужчины знакомой — его несколько раз уже доставляли в отеделние по разным поводам.

Во время беседы выяснилось, что 31-летний безработный рязанец, ранее судимый за грабеж, кражу и незаконное хранение наркотиков, шел забрать закладку с наркотиками. За компанию он пригласил с собой знакомую. В закладке оперативники нашли и изъяли 23 грамма производного N-метилэфедрона и девять граммов гашиша. Изъятые наркотики мужчина планировал распространить по частям через закладки.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).