В Рязани прошел обучающий семинар для профсоюзных активистов

Специалисты обкома рассказали слушателям об особенностях ведения информационной работы, о способах распространения и получения информации в современных условиях, о поддержке и информационном сопровождении деятельности каждой отдельной первички, которые оказывает Рязанский Профсоюз работников здравоохранения РФ.

Более сорока председателей и специалистов по информационной работе профсоюзных комитетов учреждений здравоохранения Рязани и Рязанской области приняли участие в семинаре, организованном Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ . Мероприятие проведено по плану работы областного комитета и полностью соответствует целям и задачам года организационного укрепления Профсоюза.

Специалисты обкома рассказали слушателям об особенностях ведения информационной работы, о способах распространения и получения информации в современных условиях, о поддержке и информационном сопровождении деятельности каждой отдельной первички, которые оказывает Рязанский Профсоюз работников здравоохранения РФ.

Спикеры призвали участников к активному взаимодействию с областным комитетом с одной стороны и каждым членом Профсоюза — с другой. Особое внимание — доведению информации до каждого члена Профсоюза о возможности получения защиты, поддержки и консультации по интересующим вопросам.

Цель обучения профсоюзного актива — поддержать профкомы организаций здравоохранения во всех сферах их деятельности. Мероприятия подобного рода — хорошая площадка, чтобы обменяться мнениями, перенять лучшие практики, а также способ оставаться в курсе изменений в законодательстве. По завершении встречи было анонсировано проведение обучающего семинара по такому сложному вопросу как учет мотивированного мнения Профсоюза при принятии локальных актов в организации здравоохранения, а также при увольнении работников, который состоится 28 февраля.