В Рязани прошел бизнес-завтрак от ведущего сервиса рекрутмента НН

В пятницу, 17 февраля, представители филиала крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter провели бизнес-завтрак для бизнес-сообщества Рязани на площадке многопрофильного холдинга ФПК «Инвест».

В пятницу, 17 февраля, представители филиала крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter провели бизнес-завтрак для бизнес-сообщества Рязани на площадке многопрофильного холдинга ФПК «Инвест» .

На мероприятии присутствовали представители рязанских компаний. В ходе встречи обсудили особенности работы с персоналом в новых условиях, состояние рынка труда и перспективы его развития в 2023 году.

Ко многим из тех профессий, которые уже давно находятся в дефиците — прежде всего рабочие и ИТ-специалисты, прибавилось еще несколько, чья востребованность усилится на фоне отсутствия достаточного числа таких специалистов. В первую очередь, это вспомогательные производственные функции — специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов и линий. «Широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта», — комментирует Анна Буслова, руководитель пресс-службы hh.ru по Рязанской области.

Рабочие специальности находятся в дефиците уже несколько лет и пока нет никаких предпосылок для его ослабления. В отличии от сферы ИТ, которая в прошлом году чувствовала себя немного лучше за счет притока соискателей уровня junior. Вполне вероятно, что в 2023 году этот тренд на «омоложение» соискателей в ИТ продолжится.

«Сегодня крайне сложная демографическая ситуация, недостаток мигрантов, продолжающееся взросление населения, сохранение дефицита людей рабочих специальностей и линейных ролей, аналитика по рынку труда hh.ru подтверждает это», — отметила Ольга Брылёва, директор филиала hh.ru.

В период турбулентности особенно важным является поддержание и развитие собственных компетенций и навыков для сохранения конкурентной стоимости на рынке труда. О возможностях профессионального развития и вариантах карьерных траекторий рассказала на примере практических кейсов Юлия Рулёва, помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям ФПК «Инвест».

О возможностях развития с компанией hh.ru рассказала Татьяна Бокова, ведущий маркетолог hh.ru: «Для развития своих hard- и soft- skills, необходимо проявлять инициативы, внедрять новые проекты в компании, которые давно хотели реализовать, сейчас самое время для этого. Осваивать новые направления, наращивать компетенции и, конечно, рассказывать о своей экспертизе».

В 2023 году продолжатся процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок. Поэтому важна дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Эти процессы оказывают огромное влияние на рынок труда и структуру востребованного персонала у работодателей.