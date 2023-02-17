В Рязгидромете назвали даты начала первых паводков

В Рязани обсудили план действий на случай весеннего паводка. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС провела мэр города Елена Сорокина, сообщается на сайте горадминистрации.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запас воды в снеге в регионе на 10-48% от нормы, а высота снежного покрова на 50-60% меньше средних значений. В середине декабря прошлого года — в январе на реках прошел ощутимый паводок. Отметки уровней воды зимнего паводка на Оке были на 1.5 метра выше средних величин. После прохождения его пика — на водоемах началось стабильное понижение уровней воды. В настоящее время толщина льда на реке Оке составляет 36-40 см, что близко к среднемноголетним значениям.

В Рязгидромете предполагают, что первые паводки могут начаться 6-7 марта.

На заседании обсудили, что на этот случай уже разработали комплекс противопаводковых мероприятий. Так, в период активной фазы половодья будут работать телефоны «горячей линии» для жителей, на информационных стендах, остановочных павильонах в подтопляемых районах разместят памятки о правилах поведения в период прохождения паводка. Также в городе подготовили 4 пункта временного размещения жителей, продумана организация питания.

На 16 марта запланирована штабная тренировка, которая будет проводиться под руководством Главного управления МЧС России по Рязанской области.