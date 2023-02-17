В Рязани обсудили вопросы возобновления автобусных маршрутов в Соколовку и Мирный

На заседании общественного совета при управлении транспорта также обсудили вопрос продления троллейбусного маршрута № 13 и установку нового арт-объекта — грузового троллейбуса.

В пятницу, 17 февраля, в Рязани обсудили вопросы возобновления двух автобусных маршрутов в Соколовку и Мирный. Об этом сообщили в группе общественного совета при управлении транспорта Рязани «ВКонтакте».

Речь идет о маршруте № 12. Вопрос возобновления и изменения маршрута сотрудники управления транспорта проработают вместе с МУП «УРТ». Также специалисты рассмотрят вопрос о продлении по просьбе жителей маршрута троллейбуса № 13 до остановки «улица Новоселов, 60». Предложение возникло с учетом поступления новых машин на автономном ходу.

На заседании активисты предложили установить в Рязани новый арт-объект — троллейбус. По словам общественников, в городе сохранилось две раритетных машины — советский шарнирно-сочлененный троллейбус «ЗиУ-383Б» (до другим данным «ЗиУ-683Б») и грузовой троллейбус «КТГ-2». Авторы инициативы отметили, что грузовой троллейбус мало кто видел, поэтому его установка в общественном месте привлечет внимание жителей и гостей города.

Общественный совет поддержал идею, ее проработают вместе с управлением транспорта.