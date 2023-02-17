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В России вновь зафиксировали землетрясение
Землетрясение произошло магнитудой 5,0 у побережья Курильских островов.

В России вновь произошло землетрясение. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло магнитудой 5,0 у побережья Курильских островов.

«Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров», — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.