В России вновь зафиксировали землетрясение

Землетрясение произошло магнитудой 5,0 у побережья Курильских островов.

В России вновь произошло землетрясение. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло магнитудой 5,0 у побережья Курильских островов.

«Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров», — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.