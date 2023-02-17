В полиции рассказали подробности аварии в Горроще, где пострадал подросток
ДТП произошло в четверг, 16 февраля, в 07:45 на улице Гагарина около дома № 63.
В полиции рассказали подробности аварии в Горроще, где пострадал подросток. Информацию опубликовали на сайте регионального управления МВД.
ДТП произошло в четверг, 16 февраля, в 07:45 на улице Гагарина около дома № 63. Hyundai Solaris под управлением 21-летнего рязанца столкнулся с Nissan, за рулем которого был 34-летний водитель.
В аварии пострадала 17-летняя пассажирка Hyundai. Подростку оказали медпомощь.
Проводится проверка.