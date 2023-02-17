В Песочне задержали 19-летнего молодого человека, не явившегося к месту отбывания наказания за кражу

Рязанец скрывался в одной из квартир на улице Новоселов.

В Песочне задержали 19-летнего молодого человека, не явившегося к месту отбывания наказания за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Рязанца осудили за кражу с причинением значительного ущерба пострадавшему. Ему вручили предписание явиться к месту отбывания наказания, но молодой человек его проигнорировал. Злоумышленника объявили в федеральный розыск.

Дежурный офицер ОМВД по Октябрьскому району сообщил, что молодой человек может скрываться в одной из квартир на улице Новоселов. Оперативники прибыли по адресу, где и задержали рязанца.

Его передали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. После молодого человека передадут инициаторам розыска.