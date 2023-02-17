В Москве при пожаре в электричке погиб человек

Возгорание произошло в одном из вагонов электропоезда рядом с ТПУ «Ростокино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Рядом с ТПУ „Ростокино“ загорелся последний вагон электропоезда. Состав обесточен, проводится эвакуация людей», — сообщил собеседник агентства.

Со слов источника, знакомого с ситуацией, в последнем вагоне электропоезда было обнаружено тело погибшего человека, еще троих пассажиров удалось спасти. Уточняется, что электропоезд направлялся в сторону Москвы по маршруту 6349 Александров — Москва.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, заявка о возгорании поступила в 0:15. «Пожар произошел в электропоезде по адресу: проспект Мира, д. 222А, стр. 2. В 0:40 возгорание было полностью ликвидировано на площади 7 кв. м. К сожалению, один человек погиб», — заключили в пресс-службе.