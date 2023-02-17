В Ленинградской области возле площадки для выгула собак обнаружили человеческие ноги

В Ленинградской области возле площадки для выгула собак обнаружили человеческие ноги. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил портал «Невские новости» со ссылкой на хозяйку одного из псов.

Останки обнаружили в Выборге за Петровским мостом возле площадки для выгула собак. Рядом лежал разорванный пакет.

«Это не я нашла, а собаки. Мы с ними гуляли как раз. Мы видели только ноги. Они были без обуви, носков, безо всего. Нас несколько человек гуляло. Пока больше ничего другого не нашли», — сказала она.

В настоящий момент конечности изучают судмедэксперты. Также криминалисты работают на месте обнаружения останков.