В Киеве призвали немедленно эвакуироваться жителей Артемовска

По оценке украинских властей, в городе остается около шести тысяч жителей.

В Киеве призвали немедленно эвакуироваться жителей Артемовска (Бахмута). Об этом в своем Telegram-канале написала вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук, пишет РИА Новости .

«Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — написала вице-премьер.

По оценке украинских властей, в городе остается около шести тысяч жителей. Также Верещук уточнила, что оставаясь в домах, жители создают «дополнительные проблемы и риски» для всех, кто пытается им помогать.