Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди населения уверенно растет

Политологи прогнозируют, что «Единая Россия» выиграет все кампании, в которых будет участвовать. Главным остается вопрос, кто станет вторым.

Как сообщает сайт ER.ru, эксперты и представители политических партий обсудили на круглом столе готовность к началу избирательной кампании 2023 года. Заседание провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Политологи прогнозируют, что «Единая Россия» выиграет все кампании, в которых будет участвовать. Главным остается вопрос, кто станет вторым.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, что фундаментальная задача партии — формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы.

«Мы — партия общей судьбы. И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая — это кампания с чистого листа. Каждый мандат — это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей», — подчеркнул Перминов.

Замсекретаря также напомнил, что для отбора кандидатов на осенние выборы традиционно проведут предварительное голосование, которое пройдет в конце мая. Перминов уточнил, что голосование также проведут в новых регионах.

По информации Михаила Мамонова, руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ, уровень поддержки «Единой России» за год вырос более чем на 10% и — до 50-51%. Деятельность партии одобряют представители всех возрастных групп.

«Респонденты предпенсионного возраста год назад 28% декларировали голосование, сейчас 38%. Такая же динамика зафиксирована и по молодежной группе — 25-34 года — плюс 10%. Не так давно мы спрашивали про одобрение деятельности «Единой России» и зафиксировали положительную динамику. Если год назад порядка 40% заявляли об одобрении деятельности, то сейчас порядка 50-51%", — рассказал Мамонов.

Директор центра политического анализа Павел Данилин в свою очередь отметил, что на высоких позициях партии сказывается несколько факторов: рейтинг президента Владимира Путина, общая поддержка спецоперации, уровень соцподдержки семьям мобилизованных и военнослужащих, а также другим слоям населения в связи с санкциями, и активность губернаторов.

«Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина. Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции. Потому что, кто больше всего участвует в поддержке наших военных, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, сами воюют — «Единая Россия». Там такие люди, как депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Сергей Сокол, Олег Колесников, Олег Голиков, медики, такие как Дмитрий Хубезов, проводят операции. Об этом знают все. В-третьих, уровень социальной поддержки, который оказывается, как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И, последнее, конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с «Единой Россией», либо возглавляют отделения партии в своих регионах. Их активность, открытость работает на пользу «Единой России», — пояснил Данилин.

В этой связи, по его мнению, нет сомнений в том, что «Единая Россия» выиграет все кампании, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных регионах, а также в новых регионах.

«Ярославская область, где пройдут выборы в законодательное собрание, — победа скорее всего будет за «Единой Россией». В Орле будут сложные выборы, в Алтайском крае. Можно ожидать серьезные «столкновения» в Красноярске и Новосибирске. Но это вопрос второго эшелона, второго места. Нас ждет сложная кампания, потому что будет очень много площадок. А главное, что в этой кампании будут новые регионы. У меня нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего. Это опять же будет «Единая Россия». Но та партия, которая покажет себя на втором месте во всех четырех новых регионах, она и будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране. Даже если где-то по стране у нее будет небольшое проседание», — заключил политолог.