Участник СВО из Рязанской области отправился на Украину после второго ранения

Житель Новомичуринска с позывным «Медведь» отправился добровольцем на СВО в феврале 2022 года.

Участник СВО из Новомичуринска отправился на Украину после второго ранения. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ИД «Пресса».

Житель Новомичуринска с позывным «Медведь» до СВО работал механиком в одном из хозяйств Пронского района. В 2015 году он уже уходил добровольцем на Донбасс.

Второй раз он отправился на СВО в феврале 2022 года.

«Когда второй раз уезжал на Украину, мама моя вот такой пакет лекарств принесла: и от живота, и болеутоляющие, и еще целый килограмм каких-то пилюлей. Ну, пара таблеток от головы пригодилась, а остальное уже там, на месте, я гражданским отдал: им нужнее», — рассказал военный.

Впервые его ранило 28 апреля — осколки гранаты ранили все тело. Три дня лежал в полевом госпитале, затем — снова в зону спецоперации. Второе ранение получил, когда «брали» деревню в N-ском районе.

«Взяли одну улицу, удерживаем ее, ждем подкрепления. А что дальше? Разведка нужна. Вот тут мы и попали в засаду: на другой улице нас уже ждали. Боестолкновение. Мины. Разрывы. Легкое ранение в руку и тяжелое — в ногу», — признался «Медведь».

Он пролежал в полевом госпитале, затем его эвакуировали в Белгород. В начале ноября перенес операцию в московском госпитале имени Вишневского. После — отправили домой. Теперь военный планирует вернуться на передовую в конце февраля.

«Медведь» пошел по стопам отца. Он служил в Афганистане и Чечне.