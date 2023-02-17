Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
-5°
Сбт, 18
-6°
Вск, 19
-2°
ЦБ USD 74.76 0.55 17/02
ЦБ EUR 79.98 0.41 17/02
Нал. USD 75.3 / 80.1 17/02 15:10
Нал. EUR 79.72 / 81.44 17/02 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
2 часа назад
395
В Рязани открылся первый офис «Цифра банк»
17 января в Рязани состоялось открытие первого в городе...
Вчера 14:16
1 890
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
7 981
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
6 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Участник СВО из Рязанской области отправился на Украину после второго ранения
Житель Новомичуринска с позывным «Медведь» отправился добровольцем на СВО в феврале 2022 года.

Участник СВО из Новомичуринска отправился на Украину после второго ранения. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ИД «Пресса».

Житель Новомичуринска с позывным «Медведь» до СВО работал механиком в одном из хозяйств Пронского района. В 2015 году он уже уходил добровольцем на Донбасс.

Второй раз он отправился на СВО в феврале 2022 года.

«Когда второй раз уезжал на Украину, мама моя вот такой пакет лекарств принесла: и от живота, и болеутоляющие, и еще целый килограмм каких-то пилюлей. Ну, пара таблеток от головы пригодилась, а остальное уже там, на месте, я гражданским отдал: им нужнее», — рассказал военный.

Впервые его ранило 28 апреля — осколки гранаты ранили все тело. Три дня лежал в полевом госпитале, затем — снова в зону спецоперации. Второе ранение получил, когда «брали» деревню в N-ском районе.

«Взяли одну улицу, удерживаем ее, ждем подкрепления. А что дальше? Разведка нужна. Вот тут мы и попали в засаду: на другой улице нас уже ждали. Боестолкновение. Мины. Разрывы. Легкое ранение в руку и тяжелое — в ногу», — признался «Медведь».

Он пролежал в полевом госпитале, затем его эвакуировали в Белгород. В начале ноября перенес операцию в московском госпитале имени Вишневского. После — отправили домой. Теперь военный планирует вернуться на передовую в конце февраля.

«Медведь» пошел по стопам отца. Он служил в Афганистане и Чечне.