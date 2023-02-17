Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания

Ранее Ефремов подал ходатайство о замене остатка срока в колонии на принудительные работы. Оно поступило в суд 23 января. 13 февраля пресс-служба суда сообщила о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил просьбу актера Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене колонии на принудительные работы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Ефремов подал ходатайство о замене остатка срока в колонии на принудительные работы. Оно поступило в суд 23 января. 13 февраля пресс-служба суда сообщила о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах. Заседание прошло без участия осужденного.

Напомним, в июне 2020 года актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Ефремов сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.