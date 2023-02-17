Созданием борковского природного парка займутся московские ученые

В четверг, 16 февраля, компания «Зеленый сад» организовала встречу рязанских и московских специалистов для работы над парком «Белые птицы» в рамках комплексного развития территории бывшего шпалозавода.

В четверг, 16 февраля, компания «Зеленый сад» организовала встречу рязанских и московских специалистов для работы над парком «Белые птицы» в рамках комплексного развития территории бывшего шпалозавода.

Помимо биосферного парка, застройщик планирует строительство современного жилого комплекса «Великий Коловрат», создание набережной и новой инфраструктуры.

Ученые из Московского зоопарка и центра Орнитариум в «Сокольниках» и другие профильные специалисты осмотрели его окрестности. Их целью было понять, как данное место можно оптимизировать для жизни птиц и зверей. Особенно, чтобы люди и животные жили в гармонии.

Натуралист, фотограф и видеограф диких птиц Василий Вишневский обратил внимание, что на территории есть заливные луга, густой лес и открытое пространство, что позволит обитать по соседству разнообразным видам птиц, в том числе и редким.

Вадим Мишин, основатель проекта Орнитарий в «Сокольниках», поделился, что видит хорошую возможность создать площадку для соколиного клуба, а в зимнее время организовать поездки на собачьих упряжках.

Ведущий методист методического отдела Московского зоопарка, координатор программы по сохранению белоплечего орлана Любовь Курилович отметила красоту и величественность вековой дубравы.

«Складывается впечатление, что мы стоим на пороге очень светлого, нужного начинания. Экологические проблемы сегодня выходят на первый план. Чтобы сохранить природу, нужно воспитывать людей. В наши планы входит, чтобы люди всей душой прониклись любовью к природе», — сообщила она.

Также прозвучали предложения о строительстве навесных дорожек для прогулок туристов во время разлива.

Специалисты сообщили, что площадь участка — порядка трех гектар, что позволит зонировать территорию для проведения «разной активности» — зоны отдыха, зоны наблюдения за птицами, точек, чтобы подкрепиться и прочих.

Управляющий директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич подчеркнул, что по поручению губернатора Рязанской области компания прорабатывает проект благоустройства Луковского леса, чтобы территории были доступны для посещения туристов.

«Как скажут орнитологи и ученые, так и будет… полученную информацию сперва нужно изучить и обработать, это займет время», — заключил он.