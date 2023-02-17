Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
-5°
Сбт, 18
-6°
Вск, 19
-2°
ЦБ USD 74.76 0.55 17/02
ЦБ EUR 79.98 0.41 17/02
Нал. USD 76.01 / 80.6 17/02 11:20
Нал. EUR 79.72 / 81.74 17/02 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани открылся первый офис «Цифра банк»
17 января в Рязани состоялось открытие первого в городе...
Вчера 14:16
1 646
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
7 856
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
6 604
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
9 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Созданием борковского природного парка займутся московские ученые
В четверг, 16 февраля, компания «Зеленый сад» организовала встречу рязанских и московских специалистов для работы над парком «Белые птицы» в рамках комплексного развития территории бывшего шпалозавода.

В четверг, 16 февраля, компания «Зеленый сад» организовала встречу рязанских и московских специалистов для работы над парком «Белые птицы» в рамках комплексного развития территории бывшего шпалозавода.

Помимо биосферного парка, застройщик планирует строительство современного жилого комплекса «Великий Коловрат», создание набережной и новой инфраструктуры.

Ученые из Московского зоопарка и центра Орнитариум в «Сокольниках» и другие профильные специалисты осмотрели его окрестности. Их целью было понять, как данное место можно оптимизировать для жизни птиц и зверей. Особенно, чтобы люди и животные жили в гармонии.

Натуралист, фотограф и видеограф диких птиц Василий Вишневский обратил внимание, что на территории есть заливные луга, густой лес и открытое пространство, что позволит обитать по соседству разнообразным видам птиц, в том числе и редким.

Вадим Мишин, основатель проекта Орнитарий в «Сокольниках», поделился, что видит хорошую возможность создать площадку для соколиного клуба, а в зимнее время организовать поездки на собачьих упряжках.

Ведущий методист методического отдела Московского зоопарка, координатор программы по сохранению белоплечего орлана Любовь Курилович отметила красоту и величественность вековой дубравы.

«Складывается впечатление, что мы стоим на пороге очень светлого, нужного начинания. Экологические проблемы сегодня выходят на первый план. Чтобы сохранить природу, нужно воспитывать людей. В наши планы входит, чтобы люди всей душой прониклись любовью к природе», — сообщила она.

Также прозвучали предложения о строительстве навесных дорожек для прогулок туристов во время разлива.

Специалисты сообщили, что площадь участка — порядка трех гектар, что позволит зонировать территорию для проведения «разной активности» — зоны отдыха, зоны наблюдения за птицами, точек, чтобы подкрепиться и прочих.

Управляющий директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич подчеркнул, что по поручению губернатора Рязанской области компания прорабатывает проект благоустройства Луковского леса, чтобы территории были доступны для посещения туристов.

«Как скажут орнитологи и ученые, так и будет… полученную информацию сперва нужно изучить и обработать, это займет время», — заключил он.