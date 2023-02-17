Рязанскую область посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев

В пятницу, 17 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев приехали в Касимовской район. Они познакомились с работой производственных предприятий и объектов соцсферы.

Малков и Щеголев посетили подземное хранилище природного газа филиала ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское УПХГ», где обсудили работу предприятия, его возможности и перспективы.

Касимовское хранилище является самым большим хранилищем газа в мире, созданным в водоносном пласте, поддерживает надежное и бесперебойное газоснабжение Центрального района России. Станция обеспечивает стабильный транзит газа по магистральному газопроводу ООО «Газпром трансгаз Москва». Все процессы на производстве автоматизированы.

Игорь Щеголев вручил коллективу касимовского УПХГ благодарственное письмо за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и в связи с 30-летием ПАО «Газпром». Он подчеркнул важную роль предприятия в энергетической безопасности страны, экономической стабильности и социальной устойчивости, а также отметил важность работы предприятия по переходу на системы отечественного производства.

Губернатор Павел Малков также поблагодарил коллектив Касимовского УПХГ за работу и отметил значимость предприятия для экономики Рязанской области.

Павел Малков и Игорь Щеголев также познакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта в селе Шостье. Новое здание ФАПа построили по региональной программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» в конце 2022 года. Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием, в нем работаю все необходимые специалисты. При необходимости коллег и пациентов дистанционно консультируют врачи Касимовского межрайонного медцентра.

Также глава региона и полномочный представитель президента в ЦФО приняли участие в богослужении по погибшим воинам, которое прошло в Никольском храме Шостьенского ставропигиального женского монастыря.