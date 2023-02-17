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РИА Новости: в небе над Белгородом прогремело семь взрывов
Предположительно сработала система ПВО.

В ночь на пятницу, 17 февраля, в небе над Белгородом прогремело семь взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Взрывы раздались около 23:52 в центре города и продолжались около 10 минут с интервалами. Отмечается, что в домах дрожали стекла, а на машинах сработала сигнализация.

Предположительно сработала система ПВО.

Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ обстреляли бригаду рабочих. Один человек погиб.