РИА Новости: в небе над Белгородом прогремело семь взрывов

Предположительно сработала система ПВО.

В ночь на пятницу, 17 февраля, в небе над Белгородом прогремело семь взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Взрывы раздались около 23:52 в центре города и продолжались около 10 минут с интервалами. Отмечается, что в домах дрожали стекла, а на машинах сработала сигнализация.

Предположительно сработала система ПВО.

Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ обстреляли бригаду рабочих. Один человек погиб.