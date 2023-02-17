РИА Новости: Россию пообещали уничтожить через несколько месяцев

Об этом рассказал в интервью СМИ секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Обозреватель РИА Новости Давид Нармания высказал свою точку зрения.

Текущий конфликт обернется развалом Российской Федерации. Об этом рассказал в интервью СМИ секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Его слова в пятницу, 17 февраля, привел обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Данилов считает, что изменения в ходе боевых действий будут заметны уже через несколько месяцев. О приближении решающего момента конфликта Киев предупредил Вашингтон. Из-за этого украинские политики грозят России неминуемой гибелью, показывая свою преданность Соединенным Штатам и надеясь на поддержку.

Давид Нармания считает, что такие заявления отрезают пути к переговорам. При этом их отсутствие — только на руку киевскому режиму, но плохо отражается на самих гражданах Украины.

ВСУ достигли значительной численности за время конфликта и продолжают получать от партнеров продукцию военного назначения, поэтому стоит избегать недооценки противника, подчеркивается в статье. У России нет могущественных спонсоров, поэтому ей остается только действовать, резюмировал Нармания.