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РГАТУ и «Россети» заключили сотрудничество в сфере занятости выпускников
16 февраля в рамках рабочий встречи в Рязанском государственном университете имени Костычева ректор университета Александр Шемякин и исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

16 февраля в рамках рабочий встречи в Рязанском государственном университете имени Костычева ректор университета Александр Шемякин и исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

«Мы понимаем, что трудоустройство молодого специалиста и начало его работы по специальности — важнейший этап его профессиональной жизни, а успешность трудоустройства — один из главных показателей качества образования. Поэтому, помочь нашим выпускникам в трудоустройстве по окончании учебы и реализации профессиональных компетенций, приобретенных во время обучения в университете, — приоритетная задача университета в деле подготовки высококвалифицированных кадров», — отметил ректор вуза.

Подписанное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии открывает перспективные векторы совместной работы в научной, научно-практической и образовательной сферах в интересах решения актуальных проблем энергосбережения, повышения энергоэффективности электросетевого хозяйства, разработки, освоения и развития технологий интеллектуальной электроэнергетики («умных» сетей, городов, улиц, домов и др.), внедрения инновационного оборудования и технологий, а также при внедрении опытных образцов на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Совместное сотрудничества стартовало еще летом 2022 года, когда впервые студенческий энергетический отряд «Электрон» университета принял участие в летнем трудовом семестре на базе «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

В завершение встречи обе стороны обозначили цели партнерства в сфере содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников по реализуемым направлениям подготовки и специальностям.