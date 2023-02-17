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Прокурором Ряжского района назначили Максима Комягина

Прокурором Ряжского района назначили Максима Комягина. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Старшего советника юстиции 45-летнего Максима Комягина назначили прокурором 14 февраля. Комягин родился в Кораблине и окончил РГУ имени Есенина по специальности «юриспруденция».

В надзорных органах Максим Комягин служит более 20 лет. Начинал следователем в прокуратуре Кораблинского района. С 2008-го по 2018 год возглавлял прокуратуру Старожиловского района, последние пять лет был прокурором Александро-Невского района. Женат, воспитывает двоих детей.