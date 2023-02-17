Пригожин сообщил об освобождении Парасковиевки под Артемовском

Территорию населенного пункта заняли бойцы ЧВК.

Евгений Пригожин сообщил об освобождении Парасковиевки под Артемовском. Слова основателя ЧВК «Вагнер» приводит его пресс-служба.

Территорию населенного пункта заняли бойцы ЧВК.

«Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором артиллеристы ЧВК «Вагнер» говорят о нехватке снарядов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.