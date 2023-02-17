При обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом тяжело пострадала женщина

При обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом тяжело пострадала женщина. Об этом в пятницу, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», — написал Гладков.

Предварительно, пострадавшая — 37-летний парикмахер. Ее госпитализировали.

Глава региона также добавил, что ВСУ повредили линии электропередачи. Это привело к частичному отключению электричества в городе. Сейчас на месте работают специалисты.