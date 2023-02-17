Полпред Игорь Щеголев провел в Рязанской области совещание по проблемам здравоохранения

Полпред Игорь Щеголев провел в Рязанской области совещание по проблемам здравоохранения. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает сайт правительства.

На заседании обсудили механизмы решения проблем в сфере здравоохранения в регионе, плановые мероприятия на текущий год и вопросы поддержки реализуемых проектов. Обращаясь к участникам встречи, Игорь Щеголев рассказал, что главным стратегическим приоритетом государства президент Владимир Путин обозначил народосбережение, в чем здравоохранение играет ключевую роль.

«Регулярно принимаются дополнительные решения, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Все больше акцентов делается на малые города и сельскую местность. Но многое зависит и от профессионализма работников этой сферы, от лекарственного обеспечения населения, от системы подготовки будущих врачей и среднего медперсонала, гармоничного сочетания государственной и частной медицины», — отметил Щеголев.

По его словам, в Рязанской области и других регионах нужно наладить систему подготовки кадров по целевому обучению, сделать доступнее информацию о наличии таких вакансий и проработать вопрос грамотного распределения «целевиков».

Положительный опыт организации системы лекарственного обеспечения представил гендиректор нижегородской областной фармации Павел Ястребов. Модель, о которой он рассказал, признана одной из самых эффективных в стране.

Губернатор Павел Малков на заседании рассказал, что система здравоохранения — одна из самых проблемных сфер в Рязанской области. Но, несмотря на все существующие недостатки в организации работы, проблемы с оснащением медучреждений, врачи продолжают выполнять свой долг и прилагают максимум усилий для спасения жизни и здоровья пациентов.

«Сейчас мы системно занимаемся вопросами здравоохранения, — сказал Малков. — Начинает работать медицинская информационная система, очень серьезно меняем систему родовспоможения. Идет работа по отдельным медицинским учреждениям. В прошлом году 15 ФАПов построили. В этом году построим еще пятнадцать».

Также глава региона упомянул новый онкоцентр, который скоро начнет работать в полную силу и уже принял первых пациентов.

«Система здравоохранения меняется, и будет меняться. Конечно, для этого требуется определенное время и усилия. Причем усилия всех заинтересованных ведомств и структур, которые, так или иначе, касаются этих задач. Есть понимание, куда двигаться по каждому направлению. Видим, какие шаги нужно сделать для развития, выделяем дополнительные средства из областного бюджета. Благодарим федеральный центр за поддержку», — сказал губернатор. Он сообщил также о том, что в регионе будет запущена «горячая линия», которая позволит быстрее анализировать положение дел в здравоохранении.